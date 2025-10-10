Le ceramiche di Lucio Fontana esposte alla Collezione Peggy Guggenheim | VIDEO
È stata presentata oggi alla stampa Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana a cura di Sharon Hecker, storica dell’arte, allestita negli spazi espositivi della Collezione Peggy Guggenheim dall'11 ottobre 2025 al 2 marzo 2026.«Si tratta della prima mostra museale interamente dedicata alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: ceramiche - lucio
Exhibition in progress? ? Scatole che si aprono, opere che arrivano, luci da regolare e ultimi ritocchi: “Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana” sta prendendo forma! Dall’11 ottobre, alla Collezione Peggy Guggenheim ti aspetta un viaggio nella materi - facebook.com Vai su Facebook
Venezia: in mostra al Peggy Guggenheim le inedite ceramiche del l’irriverente Lucio Fontana - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Come scrive primapress.it
Le ceramiche di Lucio Fontana, materia come vita - "Un approfondimento inedito sul rapporto vitale dell'artista con la creta, materiale che accompagnò il suo percorso creativo per tutto l'arco della vita". Si legge su ansa.it