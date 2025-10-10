Le ceramiche di Lucio Fontana esposte alla Collezione Peggy Guggenheim | VIDEO

È stata presentata oggi alla stampa Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana a cura di Sharon Hecker, storica dell’arte, allestita negli spazi espositivi della Collezione Peggy Guggenheim dall'11 ottobre 2025 al 2 marzo 2026.«Si tratta della prima mostra museale interamente dedicata alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

