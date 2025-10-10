Le canzoni sono arrivate senza pensare In viaggio mi appuntavo delle cose poi aprivo il mucchio di appunti in studio e da lì decidevo dove andare La musica nasce perché ne ho bisogno il senso lo trovo solo dopo
D opo due anni di silenzio discografico, Annalisa riparte con Ma io sono fuoco, il suo nono album, pubblicato il 10 ottobre. Un lavoro che la cantante definisce «umano» e caldo, nato in un anno e mezzo di appunti raccolti tra un concerto e l’altro, con il suo inconfondibile stile elettropop anni ’80 e un’ironia tagliente che non risparmia nessuno, nemmeno se stessa. In un’intervista a Open, la 40enne savonese si racconta senza filtri, parlando della paura del giudizio, della frenesia del presente e di un futuro che si costruisce un passo alla volta. Annalisa emoziona al matrimonio dell’ex Davide Simonetta e di Veronica Ferraro X Leggi anche › Annalisa infiamma la prima serata: il concerto evento “Annalisa – Tutti in Arena” torna su Canale 5 Annalisa racconta Ma io sono fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: canzoni - sono
Il discografico Renato Tanchis: «Il tormentone estivo? Ci sono tante canzoni e forse si è perso un po' il fuoco. Siamo in una fase di transizione: dopo le canzoni leggere sembrano essere tornati in auge i cantautori»
Eugenio Finardi, idealista e ribelle: "Le mie canzoni sono poesie hippie"
Taylor Swift e Trevis Kelce si sposano. Ecco chi sono gli ex più famosi della pop star e quali canzoni ha dedicato loro
Era da tempo che desideravo avere Riccardo Fogli nella mia trasmissione La Strana Nostalgia su RTR 99 Ti Ricordi. Con lui volevo ritrovare delle perle nascoste del suo repertorio. Alcune sue canzoni sono bellissime. Fotografie che raccontano le nostre stori - facebook.com Vai su Facebook
Tropico: «Per trovare una bella canzone posso dormire in terra tre giorni. La musica, senza curiosità, smette di respirare» - Davide Petrella, autore di tanti successi contemporanei, lancia il nuovo album da solista, Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso: «Un disco che nasce da alcune separazioni. Lo riporta vanityfair.it
Canzoni pop di successo: evoluzione hit - Come cambiano gusti, produzioni e influenze della tecnologia. bintmusic.it scrive