D opo due anni di silenzio discografico, Annalisa riparte con Ma io sono fuoco, il suo nono album, pubblicato il 10 ottobre. Un lavoro che la cantante definisce «umano» e caldo, nato in un anno e mezzo di appunti raccolti tra un concerto e l’altro, con il suo inconfondibile stile elettropop anni ’80 e un’ironia tagliente che non risparmia nessuno, nemmeno se stessa. In un’intervista a Open, la 40enne savonese si racconta senza filtri, parlando della paura del giudizio, della frenesia del presente e di un futuro che si costruisce un passo alla volta. Annalisa emoziona al matrimonio dell’ex Davide Simonetta e di Veronica Ferraro X Leggi anche › Annalisa infiamma la prima serata: il concerto evento “Annalisa – Tutti in Arena” torna su Canale 5 Annalisa racconta Ma io sono fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Le canzoni sono arrivate senza pensare. In viaggio mi appuntavo delle cose, poi aprivo il mucchio di appunti in studio e da lì decidevo dove andare. La musica nasce perché ne ho bisogno, il senso lo trovo solo dopo»

