Le accuse di corruzione e peculato per 750mila euro per il pm Mazza e l' ex procuratore Venditti

Ammonterebbe almeno a 750mila euro il peculato contestato dalla procura di Brescia all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e al pm Pietro Paolo Mazza, ora sostituto procuratore a Milano e, in passato, a Pavia con Venditti. Il nuovo capitolo dell’inchiesta Clean, che sta scuotendo Pavia e che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: accuse - corruzione

