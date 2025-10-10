Le accuse di corruzione e peculato per 750mila euro per il pm Mazza e l' ex procuratore Venditti

Ammonterebbe almeno a 750mila euro il peculato contestato dalla procura di Brescia all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e al pm Pietro Paolo Mazza, ora sostituto procuratore a Milano e, in passato, a Pavia con Venditti. Il nuovo capitolo dell'inchiesta Clean, che sta scuotendo Pavia e che.

accuse corruzione peculato 750milaLe accuse di corruzione e peculato per 750mila euro per il pm Mazza (e l'ex procuratore Venditti) - Il filone di indagine sul presunto "Sistema Pavia" insieme al pm Paolo Pietro Mazza vede coinvolto anche l'ex procuratore Mario Venditti (già indagato per corruzione nel caso di Garlasco). Scrive milanotoday.it

