Sul come camminare per dimagrire (e non solo) ferve il dibattito: c'è chi conta i passi, chi si impone percorsi chilometrici, chi aspetta di sudare per sentirsi virtuoso. La verità, però, è che non si tratta di una sfida, ma di un atto di manutenzione quotidiana del corpo e della mente. Per altro, questa è l'attività fisica più democratica del mondo: non costa nulla, non ha controindicazioni, si adatta a ogni età e, se praticata con costanza, produce effetti concreti, misurabili, scientificamente solidi. Camminare regolarmente, infatti, riduce la pressione arteriosa, migliora la circolazione, abbassa il colesterolo "cattivo" e aumenta quello "buono", tiene sotto controllo la glicemia, rinforza il sistema immunitario e riduce il rischio di infarto e ictus.

Le 5 fake news sulla camminata da cui dovresti stare alla larga