L’avvocato di De Laurentiis sulle intercettazioni | Se vengono valutati con serenità si capisce che sono messaggi normali in una contrattazione per l’acquisto di un calciatore
Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis e del Napoli per il caso Osimhen, ha parlato a NapoliNetwork sulle intercettazioni ottenute dal quotidiano Repubblica. Le parole di Fulgeri, legale di De Laurentiis. Il 6 novembre 2025 ci sarà l'udienza dinanzi al Gup di Roma per quanto concerne la questione Osimhen. Quali sono i possibili scenari? « Noi presenteremo in quella data le nostre memorie difensive, ci sono spunti importanti da un punto di vista contabile con perizie accurate. Siamo fiduciosi che il nostro materiale venga ben visto. Se così non fosse ci sarebbe il rinvio a giudizio, sicuramente non ci sarebbe una condanna.
