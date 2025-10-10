L'avvocata degli animali racconta le sue battaglie in Tribunale | per cani gatti orsi e cinghiali

C ani, gatti, cavalli, conigli, mucche, pecore, orsi, lupi, pitoni, astici, caprette, pesci rossi e persino un ratto. Questi sono i clienti di Giada Bernardi da quando ha scelto di essere l’“Avvocato degli Animali”, e cioè di dedicare la sua professione alla tutela degli animali e dei loro diritti. Per farlo, ha fondato “GiustiziAnimale”, uno studio legale unico nel suo genere che lavora su tutto il territorio italiano. E ha scelto di raccontare in un libro ( L’Avvocato degli Animali, Edizioni Le Lucerne ) la sua scelta e molte dei contenziosi che ha affrontato. Contenziosi che, spiega, «negli anni sono aumentati in maniera esponenziale, a dimostrazione di una maggior presa di coscienza da parte delle persone, che oggi decidono di portare sui tavoli dei Tribunali tutto quanto prima rimaneva nascosto sotto cento strati di polvere di omertà». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “L’avvocata degli animali” racconta le sue battaglie in Tribunale: per cani, gatti, orsi e cinghiali

