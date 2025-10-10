Lavoro sospese 5 aziende a Firenze e sanzioni per 50mila euro

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 10 ottobre 2025 - Sospese cinque attività imprenditoriali e sanzioni per quasi 50mila euro per lavoro nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. È il bilancio di una serie di controlli che nelle giornate del 7, 8 e 9 ottobre hanno visto impegnati gli ispettori del lavoro dello Iam Firenze nei settori dell'agricoltura, del commercio e dei pubblici esercizi. Monitorando terreni dove si stavano effettuando la raccolta delle olive, gli ispettori hanno scoperto in un'azienda un lavoratore in nero. L'impresa è stata sospesa, e per poter proseguire la propria attività dovrà versare una somma di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

