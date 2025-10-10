Lavoro Eurispes | in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
(Adnkronos) – L’Intelligenza artificiale può allargare le maglie di un tessuto sociale già debole, dividendo la popolazione in due profili sociali distinti: da un lato, coloro che avranno la possibilità di assicurarsi gli skill giusti per navigare nel mercato del lavoro; dall’altro, un segmento di popolazione incapace di orientarsi in un mondo sempre più complesso. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: lavoro - eurispes
La ricerca #Eurispes “I mercati del #lavoro regionali di fronte alle trasformazioni digitali” ha indagato sul campo le modalità con le quali si sta affrontando la sfida posta da #IA nel mercato del lavoro. La ricerca è scaricabile al link https://eurispes.eu/news/i-me - X Vai su X
Scaricabile online una selezione degli articoli apparsi sulla stampa nel corso delle settimane passate nei quali sono menzionati dati o informazioni tratti dal lavoro di ricerca svolto dall’Eurispes. https://eurispes.eu/mediacontent/rassegna-eurispes-29-sette - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego - I dati della ricerca realizzata dall’Eurispes che ha indagato i mercati del lavoro regionali e la sfida posta dall’Intelligenza artificiale ... Da adnkronos.com
Mercato del lavoro e IA: il quadro Eurispes - Il report Eurispes fotografa mismatch, ruolo dei CPI e impatto dell’IA. Riporta agrpress.it