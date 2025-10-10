Lavori sulla Siena-Grosseto il ministro Salvini promette | La fine tra un anno e mezzo
Siena, 10 ottobre 2025 – Un anno e mezzo è il tempo che si è dato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prima di poter tornare al campo base dei lavori sulla Siena - Grosseto, la Ss 223 di Paganico, per festeggiare la fine di tutti i lavori sul tratto. In visita al cantiere della Due Mari il ministro ha constatato l’avanzamento dei lavori, negli ultimi mesi particolarmente evidente (vista la posa dei primi travi per i ponti e lo scavo delle gallerie), fissando al primo semestre 2027 il limite massimo per la chiusura di tutti i cantieri. “La situazione è ottima – commenta entusiasta Salvini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Siena - Grosseto, la fine dei lavori per la galleria di Pari era prevista entro la fine del 2025. Il ministro: "Non si pensava di trovare 40 tombe antiche durante i lavori, appena messe in sicurezza ripartiremo". Il leader della Lega parla anche delle Regionali, del No - facebook.com Vai su Facebook
