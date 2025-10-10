Lavori sulla Siena-Grosseto il ministro Salvini promette | La fine tra un anno e mezzo

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 10 ottobre 2025 –    Un anno e mezzo è il tempo che si è dato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prima di poter tornare al campo base dei lavori sulla Siena - Grosseto, la Ss 223 di Paganico, per festeggiare la fine di tutti i lavori sul tratto. In visita al cantiere della Due Mari il ministro ha constatato l’avanzamento dei lavori, negli ultimi mesi particolarmente evidente (vista la posa dei primi travi per i ponti e lo scavo delle gallerie), fissando al primo semestre 2027 il limite massimo per la chiusura di tutti i cantieri. “La situazione è ottima – commenta entusiasta Salvini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori sulla siena grosseto il ministro salvini promette la fine tra un anno e mezzo

© Lanazione.it - Lavori sulla Siena-Grosseto, il ministro Salvini promette: “La fine tra un anno e mezzo”

In questa notizia si parla di: lavori - siena

lavori siena grosseto ministroLavori sulla Siena-Grosseto, il ministro Salvini promette: “La fine tra un anno e mezzo” - Il leader della Lega, in sopralluogo al cantiere a Filetta, ha monitorato lo stato dei cantieri. Da lanazione.it

lavori siena grosseto ministroMinistro Salvini a Siena: "Siena-Grosseto, conto su lavori finiti tra un anno e mezzo" - Conto tra un anno e mezzo lavori finiti” “Conto di tornare fra un anno e mezzo, a lavori ultimati con quattro corsie operative, quattro viadotti, gli svincoli, il collegament ... radiosienatv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Siena Grosseto Ministro