Lavori sulla Siena-Grosseto il ministro Salvini promette | La fine tra un anno e mezzo

Siena, 10 ottobre 2025 – Un anno e mezzo è il tempo che si è dato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prima di poter tornare al campo base dei lavori sulla Siena - Grosseto, la Ss 223 di Paganico, per festeggiare la fine di tutti i lavori sul tratto. In visita al cantiere della Due Mari il ministro ha constatato l'avanzamento dei lavori, negli ultimi mesi particolarmente evidente (vista la posa dei primi travi per i ponti e lo scavo delle gallerie), fissando al primo semestre 2027 il limite massimo per la chiusura di tutti i cantieri. "La situazione è ottima – commenta entusiasta Salvini –.

