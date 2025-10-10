Lavori sulla rete idrica | le vie di Quattro Strade che rimarranno a secco

Pisatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Quattro Strade nel comune di Bientina, mercoledì 15 ottobre dalle 9 alle 14.30 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie: della Resistenza, Poggio di Mezzo e privata Trieste. Con il ripristino del servizio si verificheranno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - rete

Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità

Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua

Castelfranco, partono i lavori per nuova rete fognaria e acquedotto in via Bonifacio

lavori rete idrica vieNiente acqua giovedì 16 - Per consentire l’inserimento di nuove apparecchiature idrauliche, giovedì 16 ottobre l’erogazione dell’acqua sarà sospesa ... Riporta polesine24.it

Castellina in Chianti, manutenzione alla rete idrica in località San Leonino - I lavori alla rete idrica di AdF in programma martedì 14 ottobre dalle 8. Scrive sienafree.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Rete Idrica Vie