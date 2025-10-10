Lavori sulla A26 e agli innesti con l’A4 spingono a deviare all’alba

Tra fine agosto e inizio settembre 2025 Autostrade per l’Italia ha programmato chiusure notturne su più tratti della A26 (Arona–Borgomanero e Ghemme–Romagnano Sesia–Borgomanero, entrambe le direzioni) per ispezioni e manutenzione gallerie: per molti autisti la soluzione “indolore” è partire prima, tra le 4:30 e le 6:00, per aggirare le barriere e le deviazioni del cuore della notte. Il 2025 ha visto una promessa di “meno cantieri in estate” sulle autostrade piemontesi, con lavori concentrati di notte. Bene per le ferie, più complicato per chi trasporta merci con slot mattutini: A26 e innesti con A4 e D26 hanno continuato a registrare interdizioni ritagliate nelle fasce 22:00–06:00, costringendo molti a ricalibrare agende e soste. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

