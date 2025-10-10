Lavori sulla A26 chiuso per una notte il casello di Borgomanero

Chiuso per una notte il casello di Borgomanero. Autostrade ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - chiuso

Ardenza, chiuso al traffico un tratto di via Mondolfi per lavori Asa: come cambia la viabilità

Chiuso per lavori il centro di raccolta dei rifiuti di Fiorenzuola

Lavori sull'A26, chiuso per una notte il tratto tra Baveno e Arona

Lunedì 13/10/2025 l'ufficio postale di Tavoleto sarà chiuso per lavori - facebook.com Vai su Facebook

#autostrada A14 Per lavori chiuso il casello RIMINI NORD in entrata verso Ancona, dalle 22 di venerdì 26 settembre alle 5 di sabato 27 settembre 2025. - X Vai su X

Autostrada A8 chiusa tra Gallarate e Cavaria nella notte tra l’1 e il 2 ottobre per lavori - Si raccomanda agli automobilisti di seguire la segnaletica e le indicazioni in loco per evitare disagi (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it

Lavori in A1, chiuso il tratto fra Terre di Canossa-Campegine e Parma verso Milano: traffico deviato sulla via Emilia - Fino alle 5 del mattino di martedì 30 settembre, in A1 è chiuso il tratto fra Terre di Canossa- Scrive gazzettadiparma.it