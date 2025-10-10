Lavori sulla A26 chiuso per una notte il casello di Borgomanero

Novaratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso per una notte il casello di Borgomanero. Autostrade ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

lavori - chiuso

