Lavori sulla A26 chiuso per una notte il casello di Borgomanero

Chiuso per una notte il casello di Borgomanero. Autostrade ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

