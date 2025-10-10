Lavori stradali via Grotta chiusa al traffico per rifare le asfaltature
Lunedì, 13 ottobre, si avvieranno i lavori di asfaltatura di via Grotta, nel tratto compreso tra la Statale 16 e la nuova rotonda posta all’incrocio tra le vie Marecchia e 1° Maggio. Per tutta la durata dei lavori, la cui conclusione è prevista nella giornata di giovedì 16 ottobre, il tratto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
