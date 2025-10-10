Lavori in corso in via Aleardi | si cambia e la storica segnaletica va in pensione

Lavori in corso questa mattina, 10 ottobre, in via Aleardi a Terni dove, come anticipato nei mesi scorsi dall’assessore comunale ai lavori pubblici, Marco Iapadre, si sta ultimando la rimozione delle strisce pedonali che si trovano – più o meno – a metà della trafficata via che dallo stadio porta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

