Lavori dell' Enel a Lanciano | il 13 ottobre sospese le attività didattiche all' asilo Maria Vittoria
Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha disposto con ordinanza n. 303 la sospensione delle attività didattiche per la giornata di lunedì 13 ottobre 2025 nella scuola dell’infanzia “Maria Vittoria” dell’istituto comprensivo Mario Bosco, situata in via dell’Asilo.La decisione si rende. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - enel
Black out a Porto Corsini. Lavori di Enel nel pomeriggio
Lavori Enel, vico I di via Lia chiusa: tre condomini senza via di fuga
Lavori Enel, vico I di via Lia chiusa: tre condomini senza via di fuga
Domani, 10 ottobre, interruzione della corrente elettrica a Villagrande Strisaili per lavori programmati. Enel Distribuzione effettuerà lavori di manutenzione sulla rete elettrica che comporteranno l'interruzione del servizio in alcune zone del paese. Quando: ? - facebook.com Vai su Facebook
Lavori #Enel con possibili effetti sull'acquaa #Vaglia il 13/10 https://ow.ly/Kg7Y50X90Au #acqua #acquedotto #lavori #PubliacquaLavori #LavoriPubblici - X Vai su X
Carmignano: lavori Enel per progetti Pnrr, lunedì 13 si rinnova la cabina elettrica Le Corti - Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale pratese e della val Bisenzio da parte di E- piananotizie.it scrive