Lavori dell' Enel a Lanciano | il 13 ottobre sospese le attività didattiche all' asilo Maria Vittoria

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha disposto con ordinanza n. 303 la sospensione delle attività didattiche per la giornata di lunedì 13 ottobre 2025 nella scuola dell’infanzia “Maria Vittoria” dell’istituto comprensivo Mario Bosco, situata in via dell’Asilo.La decisione si rende. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - enel

Black out a Porto Corsini. Lavori di Enel nel pomeriggio

Lavori Enel, vico I di via Lia chiusa: tre condomini senza via di fuga

Lavori Enel, vico I di via Lia chiusa: tre condomini senza via di fuga

lavori enel lanciano 13Carmignano: lavori Enel per progetti Pnrr, lunedì 13 si rinnova la cabina elettrica Le Corti - Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale pratese e della val Bisenzio da parte di E- piananotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Enel Lanciano 13