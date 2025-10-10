Lavori all' acquedotto di Coltano rotture e disagi per la popolazione

Acque comunica che, a causa di alcuni guasti sull’acquedotto nel comune di Pisa, negli ultimi giorni si sono verificate alcune temporanee interruzioni idriche a Coltano, l’ultima delle quali è in corso dalla mattina di oggi venerdì 10 ottobre.I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it