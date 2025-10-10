Lavori all' acquedotto di Coltano rotture e disagi per la popolazione

Pisatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque comunica che, a causa di alcuni guasti sull’acquedotto nel comune di Pisa, negli ultimi giorni si sono verificate alcune temporanee interruzioni idriche a Coltano, l’ultima delle quali è in corso dalla mattina di oggi venerdì 10 ottobre.I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - acquedotto

Castelfranco, partono i lavori per nuova rete fognaria e acquedotto in via Bonifacio

Restauro dell’acquedotto mediceo. Iniziati i lavori da oltre 2.3 milioni

Acquedotto colabrodo a Trebbiantico: il via ai lavori tra le polemiche

Acquedotto, i lavori: "Ora stop alle perdite" - Si è concluso il maxi intervento di Acque Spa sulla condotta di distribuzione per migliorare il servizio idrico per un numero rilevante di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di ... Come scrive lanazione.it

Lavori Acquedotto Pugliese, in Puglia Comuni senza acqua fino a 8 ore. Ecco dove e quando - Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 17 giugno 2025 ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Acquedotto Coltano Rotture