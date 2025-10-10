Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez è uno dei principali beneficiari della nuova preparazione atletica voluta da Cristian Chivu e messa in atto dallo staff tecnico, in particolare dal preparatore Stefano Rapetti. L’attaccante argentino ha subito una vera e propria trasformazione fisica, che ha migliorato sia la sua forza muscolare che la sua resistenza. Il lavoro svolto si è concentrato sul controllo del peso e sull’incremento della tonicità muscolare, rendendo Lautaro più forte e pronto ad affrontare i 90 minuti senza cali di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, che cambiamento con Chivu: ha lavorato su questi aspetti e ora…