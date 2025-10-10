Lauro i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato
I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno denunciato, alla competente A.G., un 41enne di Palma Campania (NA) per abbandono di rifiuti. In particolare, presso il Commissariato di P.S. di Lauro (AV) veniva segnalato un automobilista che aveva depositato alcune grandi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: lauro - servizi
MoVimento 5 Stelle Camera. . Dalla Camera, l’intervento della nostra Carmen Di Lauro sul decreto per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. - facebook.com Vai su Facebook
Servizio controllo del territorio (art. 108, co. 2, DM 6 febbraio 2020) - Il Servizio controllo del territorio assicura l'uniformità di indirizzo e lo sviluppo dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato, nonché la formazione ... poliziadistato.it scrive
Carabinieri, servizio straordinario di controllo del territorio - In un weekend caratterizzato dal forte afflusso di visitatori, attratti dagli eventi in corso ed invogliati dal bel tempo con temperature quasi estive, un importante schieramento di Carabinieri ha ... Scrive rainews.it