Laurea in Medicina e Chirurgia per alcuni studenti è iniziato l' ultimo anno di studi | Entusiasmo e senso di responsabilità

Per gli studenti del sesto anno di Medicina è iniziato l'ultimo anno di studi. “Un momento carico di emozione e significato, che rappresenta per noi l’inizio dell’ultimo tratto di un percorso lungo, impegnativo e profondamente formativo”, afferma il rappresentate dei laureandi Davide Montecchio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: laurea - medicina

Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

Alla Parthenope parte il corso di laurea in medicina e chirurgia

Pugglia, Laurea in Medicina, oltre 1200 posti, 141 in più rispetto al 2024. Dove

Carlo Verdone laureato in Medicina "honoris causa" dall'università di Bari "Non mi disturba affatto!“ Chi non ricorda Raniero, il mitico medico del film “Viaggi di nozze” che non riuscendo a staccare dal suo lavoro tiene il cellulare acceso anche nelle circostanz - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Verdone riceve la laurea Honoris causa in Medicina dall'Università di Bari: "Voi salvate vite, io curo l'umore". Il video - Noto al grande pubblico anche per la sua autoironica ipocondria, Verdone ha nel tempo maturato conoscenze avanzate in ambito medico e farmacologico. Segnala tg.la7.it

Carlo Verdone riceve l'ennesima Laurea ad honorem in medicina: "Sono un antidepressivo senza effetti collaterali" - Tanti i riconoscimenti che l'attore e regista romano ha ricevuto per la sua passione e preparazione in medicina. Secondo romatoday.it