L’attrice omaggia il balletto sul red carpet newyorkese con un miniabito bianco panna impreziosito da due enormi ali nere sulle spalle 

Iodonna.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S arah Jessica Parker spicca il volo al New York City Ballet Fashion Gala. Accanto al marito Matthew Broderick, l’iconica Carrie Bradshaw ha sfoggiato forse uno degli outfit più audaci e scenografici di sempre: un minidress bianco panna firmato Iris van Herpen, avvolto in una rete nera e impreziosito da due enormi ali in tulle nero sulle spalle. Un chiaro omaggio alla danza e al celebre balletto Il lago dei cigni  di?ajkovskij. Lo stile di Sarah Jessica Parker. guarda le foto Il cigno nero di Manhattan. L’abito, firmato dalla visionaria stilista Iris van Herpen, nota per i materiali innovativi e l’estetica futuristica, fonde moda e arte scenica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

