L' attacco di Meloni | La sinistra è più fondamentalista di Hamas

Giorgia Meloni si scaglia contro i suoi avversari politici. La presidente del Consiglio tira la volata finale al candidato del centrodestra Alessandro Tomasi nella corsa per la Regione Toscana. Il comizio finale del centrodestra però è l'occasione per attaccare il Partito democratico ed Elly. 🔗 Leggi su Today.it

