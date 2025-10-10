latina vigili del fuoco illuminano di verde il comando per la giornata mondiale pans pandas

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina ha aderito ieri, 9 ottobre, alla Giornata mondiale della sindrome PANSPANDAS, una rara malattia neuropsichiatrica che colpisce i bambini a livello neurologico. In occasione della campagna globale di sensibilizzazione #LightUp4PANS, la sede del Comando è stata illuminata di verde, colore simbolo della malattia, per richiamare l’attenzione sulla condizione e sulle sfide quotidiane delle famiglie coinvolte. L’iniziativa ha incluso anche attività di beneficenza, volte a sostenere la ricerca e le cure dedicate ai piccoli pazienti. Con questo gesto, i Vigili del Fuoco di Latina si uniscono a numerosi monumenti e sedi in tutto il mondo, dando voce a una causa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la solidarietà verso i bambini affetti da PANSPANDAS. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

