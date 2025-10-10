Latina Vigili del Fuoco illuminano di verde il Comando per la Giornata mondiale PANS PANDAS
Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina ha aderito ieri, 9 ottobre, alla Giornata mondiale della sindrome PANSPANDAS, una rara malattia neuropsichiatrica che colpisce i bambini a livello neurologico. In occasione della campagna globale di sensibilizzazione #LightUp4PANS, la sede del Comando è stata illuminata di verde, colore simbolo della malattia, per richiamare l’attenzione sulla condizione e sulle sfide quotidiane delle famiglie coinvolte. L’iniziativa ha incluso anche attività di beneficenza, volte a sostenere la ricerca e le cure dedicate ai piccoli pazienti. Con questo gesto, i Vigili del Fuoco di Latina si uniscono a numerosi monumenti e sedi in tutto il mondo, dando voce a una causa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la solidarietà verso i bambini affetti da PANSPANDAS. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: latina - vigili
Latina, i Vigili del Fuoco aprono le porte ai giovani dei Campi Scuola: formazione, sicurezza e curiosità al centro degli incontri
Incendio alla centrale operativa 118 di Latina. Domato dai Vigili del Fuoco
Emergenza incendi a Latina: in supporto arrivano vigili del fuoco da Viterbo
Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L'aereo era scomparso dai radar aerei ed è stato individuato grazie al supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell’aero - facebook.com Vai su Facebook
Latina, auto in fiamme all'alba in via Palestro: intervengono vigili del fuoco e polizia - Auto a fuoco all’alba di oggi in via Palestro, davanti piazza Quadrato, nel centro di Latina, dove una Mercedes GLC 300 è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata a bordo strada. Lo riporta ilmessaggero.it
Latina, il corpo carbonizzato di un 25enne trovato nell'abitacolo di un'auto a fuoco presso la stazione - Il rumore di un'esplosione nella notte, proveniente dalla stazione ferroviaria: la chiamata ai vigili del fuoco che si sono recati nel parcheggio lato Sermoneta. Come scrive roma.corriere.it