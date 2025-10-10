Latina indagato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero

Lettera43.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale del Lazio Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, è finito sotto indagine da parte della procura di Latina per un’ipotesi di corruzione. La notizia è stata diffusa dallo stesso Tiero attraverso il suo difensore che ha ribadito l’estraneità del politico alle accuse. «Sono sereno», ha dichiarato il consigliere, confermando di attendere l’interrogatorio fissato per il 16 ottobre. L’inchiesta, tuttora in corso, punta a ricostruire una presunta rete di favori legata a rapporti lavorativi nel territorio pontino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

latina indagato per corruzione il consigliere di fdi enrico tiero

© Lettera43.it - Latina, indagato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero

In questa notizia si parla di: latina - indagato

Latina, arrestato automobilista 49enne che ha travolto tre ragazzini, uccidendone uno: indagato per omicidio stradale e omissione soccorso

Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero

latina indagato corruzione consigliereIndagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero - Avrebbe fatto assumere dei lavoratori in un supermercato in cambio di favori: indagato il consigliere della Regione Lazio Enrico Tiero, di Fratelli d'Italia ... Scrive fanpage.it

latina indagato corruzione consigliereIndagato per corruzione il consigliere FdI Tiero, si dice sereno e fiducioso - Il consigliere del Lazio Enrico Tiero coinvolto in un’inchiesta della Procura di Latina per presunta corruzione. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Indagato Corruzione Consigliere