Latina indagato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero
Il consigliere regionale del Lazio Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, è finito sotto indagine da parte della procura di Latina per un’ipotesi di corruzione. La notizia è stata diffusa dallo stesso Tiero attraverso il suo difensore che ha ribadito l’estraneità del politico alle accuse. «Sono sereno», ha dichiarato il consigliere, confermando di attendere l’interrogatorio fissato per il 16 ottobre. L’inchiesta, tuttora in corso, punta a ricostruire una presunta rete di favori legata a rapporti lavorativi nel territorio pontino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: latina - indagato
Latina, arrestato automobilista 49enne che ha travolto tre ragazzini, uccidendone uno: indagato per omicidio stradale e omissione soccorso
Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero
LATINA: Avrebbe agevolato le assunzioni di alcuni giovani in cambio di presunte utilità - facebook.com Vai su Facebook
https://latinaquotidiano.it/controlli-dei-carabinieri-a-latina-arrestato-48enne-per-spaccio-di-hashish/… #Latina #Carabinieri #AltoImpatto #Hashish #Spaccio #Controlli #Sicurezza #Sequestro #Cronaca - X Vai su X
Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero - Avrebbe fatto assumere dei lavoratori in un supermercato in cambio di favori: indagato il consigliere della Regione Lazio Enrico Tiero, di Fratelli d'Italia ... Scrive fanpage.it
Indagato per corruzione il consigliere FdI Tiero, si dice sereno e fiducioso - Il consigliere del Lazio Enrico Tiero coinvolto in un’inchiesta della Procura di Latina per presunta corruzione. Secondo rainews.it