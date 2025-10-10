latina indagato per corruzione il consigliere di fdi enrico tiero

Il consigliere regionale del Lazio Enrico Tiero, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, è finito sotto indagine da parte della procura di Latina per un’ipotesi di corruzione. La notizia è stata diffusa dallo stesso Tiero attraverso il suo difensore che ha ribadito l’estraneità del politico alle accuse. «Sono sereno», ha dichiarato il consigliere, confermando di attendere l’interrogatorio fissato per il 16 ottobre. L’inchiesta, tuttora in corso, punta a ricostruire una presunta rete di favori legata a rapporti lavorativi nel territorio pontino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

