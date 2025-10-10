Latina il lungomare diventa pedonale ogni seconda domenica del mese

Latina, 10 ottobre 2025 – A partire da ottobre e fino a maggio, o gni seconda domenica del mese il tratto di l ungomare compreso tra Capo Portiere e Rio Martino sarà completamente libero dalle auto, d alle ore sei del mattino a mezzanott e. Lo stabilisce l’ordinanza dirigenziale n. 110 del 16 aprile 2025, emanata dal Comune di Latina. Si inizia, dunque, domenica 12 ottobre 2025. “La misura – afferma l’assessore alla Marina – nasce con l’obiettivo di f avorire una fruizione più sostenibile e sicura del litorale, offrendo a cittadini, famiglie e turisti una giornata di totale relax, immersi nella natura e lontani dal traffico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

