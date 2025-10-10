L’Atalanta svuota l’infermeria | recuperano Scalvini Zalewski Kossounou e Scamacca

Bergamo, 10 ottobre 2025 – Buone notizie per l’Atalanta: inizia gradualmente a svuotarsi l’infermeria nerazzurra. Da oggi sono tornati ad allenarsi individualmente sul campo da gioco Giorgio Scalvini, Nicola Zalewski e Odilon Kossounou, tre giocatori a questo punto recuperabili per Ivan Juric dopo questa sosta per le nazionali. E insieme a loro si allena individualmente anche Gianluca Scamacca, anche lui prossimo al rientro. Tutti e quattro potrebbero essere disponibili per la partita casalinga contro la Lazio di domenica 19 ottobre. Scalvini nel finale della gara di Champions a Parigi ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destro, Zalewski sta recuperando da una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro subita a Torino, mente Kossounou contro il Bruges ha rimediato un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

