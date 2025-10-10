László Krasznahorkai | un Nobel impronunciabile
Chissà quando impareremo a scrivere il nome del premiato ungherese che ieri ha vinto il Nobel per la Letteratura. Speriamo che accada, s’intende, prima che non sia più necessario scriverlo senza controllare lettera per lettera. Ecco qua: László Krasznahorkai (ungherese, a pronunciarlo neppure proviamo). Arriva preceduto da una fragile notorietà cinematografica: dal suo primo romanzo “Satantango” il regista Béla Tarr, pure lui ungherese, ha tratto il suo mostruoso film con lo stesso titolo. Dura sette ore, abbiamo abbandonato molto prima; anche se erano tanti anni fa, e film come questo venivano premiati e guardati in silenziosa contemplazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
