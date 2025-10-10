L' assessore Orta sul taglio degli alberi | Dalla consigliera Barba dichiarazioni false e fuorvianti nessuna superficialità

False e fuorvianti” le dichiarazioni della consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) sulla gestione del verde in città. “Non è vero che sono stati tagliati 140 alberi nei parchi e non è vero che gli abbattimenti vengono eseguiti con leggerezza e con criteri sbagliati, come. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

