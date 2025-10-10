L'Assegno di Inclusione cambia nel 2026 cumulabile con il Sfl e niente mese di stop | le ipotesi in Manovra

La manovra 2026 è in arrivo, e il ministero del Lavoro ha avanzato diverse proposte che finiranno sul tavolo del governo. Tra queste una riforma dell'Assegno di inclusione. Diventerebbe cumulabile con il Supporto formazione lavoro, fino a 3mila euro all'anno. E verrebbe cancellato definitivamente il mese di pausa prima di poter chiedere il rinnovo dell'Adi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

