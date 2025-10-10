L'Assegno di Inclusione cambia nel 2026 cumulabile con il Sfl e niente mese di stop | le ipotesi in Manovra

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra 2026 è in arrivo, e il ministero del Lavoro ha avanzato diverse proposte che finiranno sul tavolo del governo. Tra queste una riforma dell'Assegno di inclusione. Diventerebbe cumulabile con il Supporto formazione lavoro, fino a 3mila euro all'anno. E verrebbe cancellato definitivamente il mese di pausa prima di poter chiedere il rinnovo dell'Adi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assegno - inclusione

L’assegno di inclusione va quasi tutto al Sud e agli over 60

Pagamento Assegno di inclusione, quando avviene dopo la sospensione di luglio 2025?

Arriva contributo extra di 500 euro per assegno inclusione

assegno inclusione cambia 2026L’Assegno di Inclusione cambia nel 2026, cumulabile con il Sfl e niente mese di stop: le ipotesi in Manovra - La manovra 2026 è in arrivo, e il ministero del Lavoro ha avanzato diverse proposte che finiranno sul tavolo del governo ... Segnala fanpage.it

assegno inclusione cambia 2026Dal 2026 l’assegno sociale cambia: scopri il vincolo che può farti perdere l’aumento - Scopri cosa cambia per l’assegno di inclusione nel 2026: importi, requisiti, criteri di aumento e vincoli per beneficiari ... ireporters.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assegno Inclusione Cambia 2026