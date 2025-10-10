Lascio la maglia azzurra Nazionale addio shock! L’annuncio lascia tutti senza parole

C’è un momento, nella carriera di ogni grande atleta, in cui il tempo sembra fermarsi. È un istante sospeso, carico di ricordi, sudore e sacrifici. È il momento in cui quella maglia, diventata una seconda pelle, intrisa di gioie e delusioni, deve essere riposta nell’armadio per l’ultima volta. È un sipario che cala, non su una passione, ma su un capitolo vissuto con un’intensità quasi feroce, rappresentando un’intera nazione. È l’addio più difficile, quello al tricolore sul petto, un simbolo indossato con orgoglio in ogni angolo del mondo, un legame profondo che si trasforma ma non si spezza, lasciando un’eredità che non è fatta solo di medaglie, ma di esempio, cuore e devozione assoluta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Simone Anzani saluta la Nazionale: “Dopo i Mondiali lascio questa maglia, lo devo alle mie bambine”

lascio maglia azzurra nazionaleDe Gennaro, ufficiale l'addio azzurro: "Ciao Nazionale, mi mancherà tutto" - La campionessa azzurra annuncia il ritiro dall'Italvolley dopo una carriera ricca di trionfi: "Giusto fare un passo indietro" ... Secondo tuttosport.com

lascio maglia azzurra nazionaleVolley, Monica De Gennaro conferma l'addio alla maglia azzurra della Nazionale - Dopo quasi vent’anni di carriera in Nazionale, il libero più vincente e carismatico della storia ... Si legge su msn.com

