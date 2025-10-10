L' arto resta incastrato in un macchinario agricolo | 22enne rischia di perdere la mano

Rischia di perdere una mano un ragazzo di 22 anni ricoverato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Giovedì 10 ottobre, intorno alle 14, il giovane è stato trasferito con urgenza al pronto soccorso dopo aver riportato delle gravi lesioni a un arto rimasto incastrato in un macchinario. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

