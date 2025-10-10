L' arte dello styling in 9 lezioni facili facili per un look da sfilata senza mettere mano al portafogli
Un maglione legato al collo, un dettaglio imperfetto (che rende il look assolutamente perfetto), una cravatta infilata nei pantaloni, un foulard indossato in maniera inaspettata. Sono tanti i piccoli trucchi di styling da rubare alle sfilate. Per copiare un’attitudine e creare così uno stile di tendenza, ricorrendo a ciò che già abbiamo nel nostro guardaroba. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: arte - styling
Fascino spontaneo con styling spettinato ad arte e un nuovo biondo vaniglia che la illumina: il caschetto ultra blonde di Anna Foglietta
Cosa succede quando la moda incontra l’arte? Dai una sbirciatina al progetto di tesi di @Francesca in collaborazione con @amorfo.mag , co-prodotto insieme alla nostra ex studentessa @iris.gini Una fusione dirompente tra design e styling, che abbraccia u - facebook.com Vai su Facebook
Lezioni di musica e d’arte nelle sale dell’ex convento - A Bagnacavallo in luglio il complesso di San Francesco ospiterà l’8ª edizione dell’Accademia Bizantina Camp, riservato a ragazzi dagli 8 ai 16 anni Sarà la suggestiva ‘location’ dell’Antico convento ... ilrestodelcarlino.it scrive