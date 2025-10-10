Un maglione legato al collo, un dettaglio imperfetto (che rende il look assolutamente perfetto), una cravatta infilata nei pantaloni, un foulard indossato in maniera inaspettata. Sono tanti i piccoli trucchi di styling da rubare alle sfilate. Per copiare un’attitudine e creare così uno stile di tendenza, ricorrendo a ciò che già abbiamo nel nostro guardaroba. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'arte dello styling in 9 lezioni facili facili, per un look «da sfilata» (senza mettere mano al portafogli)