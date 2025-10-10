L’Arco di Trionfo sulla scrivania di Donald Trump a Washington
Un Arco di Trionfo. Molto simile a quello di Parigi. Per festeggiare i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Un giornalista e un fotografo dell’ Afp lo hanno notato sul Resolute Desk di Donald Trump nello Studio Ovale mentre incontrava il presidente finlandese Alex Stubb giovedì 9 ottobre. La planimetria mostra l’opera posizionata vicino al cimitero monumentale di Arlington, dall’altra parte del fiume Potomac rispetto al Lincoln Memorial. Poi un secondo modello più grande nel quale si vedevano i dettagli. Tra cui un angelo dorato che regge una torcia. Affiancato da due aquile calve su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Open.online
