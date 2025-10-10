L’Archeotram parte davvero | la mappa del percorso e il costo del biglietto

Dopo anni di annunci e rinvii, il sogno dell’ Archeotram a Roma sta per diventare realtà. A partire dal mese di dicembre 2025, le strade della Capitale vedranno finalmente circolare i tram storici su una linea dedicata – la futura 7 – pronta a trasportare romani e turisti in un viaggio unico tra i monumenti più iconici della città eterna. Ma qual è il percorso che attraverserà? E quale invece il prezzo del biglietto per fare un tuffo nel passato? Il percorso dell’Archeotram a Roma: un museo su rotaie da Termini a Piramide. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ Archeotram di Roma non è una semplice linea di trasporto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Funweek.it