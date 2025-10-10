L'arbitro Taylor su Roma-Siviglia | Non feci errori gravi ma Mourinho scatenò la reazione dei tifosi

L'arbitro Anthony Taylor parla per la prima volta di ciò che accadde durante e dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Mourinho si scagliò pesantemente contro di lui: "I miei figli da allora non sono più venuti a vedere una partita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arbitro - taylor

L'arbitro Taylor non si 'pente': "Contro la Roma nessun errore"

Taylor, l’arbitro torna a parlare della finale di Europa League 2023: «Roma? In quella partita non ci errori gravi. Su Mourinho dico questo»

L'ARBITRO - Taylor: "Siviglia-Roma? Nessun errore grave, ma le parole di Mourinho hanno influenzato la situazione” https://ift.tt/gbXA4Jk - X Vai su X

Le durissime frasi dell'arbitro Taylor: "A Budapest con la Roma nessun errore grave. E Mourinho..." - facebook.com Vai su Facebook

L’arbitro Taylor sulla finale tra Siviglia e Roma: “Situazione peggiore mai vissuta in carriera” - Le parole dell'arbitro Anthony Taylor sulla situazione vissuta dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia del maggio 2023 ... Come scrive gianlucadimarzio.com

L'arbitro Taylor non si 'pente': "Contro la Roma nessun errore" - partita della finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia "è la peggiore situazione che mi sia mai capitata in termini di offese" e questo malgrado "non ci fossero sta ... Segnala msn.com