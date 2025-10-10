L' arbitro Taylor non si ' pente' | Contro la Roma nessun errore

Agi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il furibondo dopo-partita della  finale di Europa League del 2023  tra  Roma e Siviglia  "è la peggiore situazione che mi sia mai capitata in termini di  offese " e questo malgrado "non ci fossero stati grossi errori": lo ha affermato l' arbitro inglese Anthony Taylor  che in un'intervista alla Bbc è tornato sulle  contestazioni dei giallorossi  a Budapest per la sua direzione di gara e si è soffermato sull'"aspettativa di perfezione" che circonda il  mondo arbitrale. Taylor  fu apostrofato dal tecnico dei giallorossi  José Mourinho  dopo la sconfitta ai rigori che prima lo definì "una disgrazia" e poi lo affrontò nel parcheggio dello stadio. 🔗 Leggi su Agi.it

l arbitro taylor non si pente contro la roma nessun errore

© Agi.it - L'arbitro Taylor non si 'pente': "Contro la Roma nessun errore"

In questa notizia si parla di: arbitro - taylor

arbitro taylor pente controL'arbitro Taylor non si 'pente': "Contro la Roma nessun errore" - partita della finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia "è la peggiore situazione che mi sia mai capitata in termini di offese" e questo malgrado "non ci fossero ... Secondo msn.com

arbitro taylor pente controTaylor: "Con la Roma nessun errore grave". E va giù pesante su Mourinho - Anthony Taylor, l'arbitro della contestatissima finale di Europa League a Budapest del 2023, ha rilasciato una lunga intervista alla BBC. Segnala lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Arbitro Taylor Pente Contro