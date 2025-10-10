AGI - Il furibondo dopo-partita della finale di Europa League del 2023 tra Roma e Siviglia "è la peggiore situazione che mi sia mai capitata in termini di offese " e questo malgrado "non ci fossero stati grossi errori": lo ha affermato l' arbitro inglese Anthony Taylor che in un'intervista alla Bbc è tornato sulle contestazioni dei giallorossi a Budapest per la sua direzione di gara e si è soffermato sull'"aspettativa di perfezione" che circonda il mondo arbitrale. Taylor fu apostrofato dal tecnico dei giallorossi José Mourinho dopo la sconfitta ai rigori che prima lo definì "una disgrazia" e poi lo affrontò nel parcheggio dello stadio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'arbitro Taylor non si 'pente': "Contro la Roma nessun errore"