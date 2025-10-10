2Mia moglie non vede le mie partite, è traumatizzata. Ho dovuto togliere ‘sposato con’ dai social” Una carriera solida, oltre 200 partite tra Serie A e B, e una passione che non si spegne. Ma dietro la divisa dell’arbitro Federico La Penna c’è un mondo privato, fatto di ansie e sacrifici, che il fischietto romano ha raccontato senza filtri in un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Un racconto che svela il prezzo umano di un mestiere vissuto costantemente sotto pressione.. La Penna ha parlato di come la sua professione venga vissuta in famiglia, in particolare da sua moglie, il cui rapporto con l’arbitraggio è stato segnato da un episodio traumatico avvenuto anni fa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - L’arbitro La Penna accusa