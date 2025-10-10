L’arbitro La Penna accusa
2Mia moglie non vede le mie partite, è traumatizzata. Ho dovuto togliere ‘sposato con’ dai social” Una carriera solida, oltre 200 partite tra Serie A e B, e una passione che non si spegne. Ma dietro la divisa dell’arbitro Federico La Penna c’è un mondo privato, fatto di ansie e sacrifici, che il fischietto romano ha raccontato senza filtri in un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Un racconto che svela il prezzo umano di un mestiere vissuto costantemente sotto pressione.. La Penna ha parlato di come la sua professione venga vissuta in famiglia, in particolare da sua moglie, il cui rapporto con l’arbitraggio è stato segnato da un episodio traumatico avvenuto anni fa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: arbitro - penna
Inter-Torino, designato l’arbitro per il debutto in Serie A: sarà La Penna a dirigere al Meazza
L’arbitro La Penna: «Mia moglie venne a vedermi in Serie D e fui aggredito. Da allora non mi guarda neanche in tv»
L’arbitro La Penna spiega perché ha dovuto togliere dai social la dicitura “sposato con”: è desolante
“Da quel momento in poi non ha più visto una mia partita, anche da casa” Non è stato facile quel momento eppure, solo oggi, l'arbitro La Penna spiega cosa sia accaduto: https://fanpa.ge/f8yOb - facebook.com Vai su Facebook
L’arbitro La Penna: «Mia moglie venne a vedermi in Serie D e fui aggredito. Da allora non mi guarda neanche in tv» «La cosa che più ci dà fastidio, più delle proteste, è quando un calciatore finge. Quando protesta per dovere, non perché ci crede davvero» - X Vai su X