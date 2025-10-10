L’arbitro La Penna accusa

Gbt-magazine.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2Mia moglie non vede le mie partite, è traumatizzata. Ho dovuto togliere ‘sposato con’ dai social” Una carriera solida, oltre 200 partite tra Serie A   e B, e una passione che non si spegne. Ma dietro la divisa dell’arbitro  Federico La Penna  c’è un mondo privato, fatto di ansie e sacrifici, che il fischietto romano ha raccontato senza filtri in un’intervista a  Cronache di Spogliatoio. Un racconto che svela il prezzo umano di un mestiere vissuto costantemente sotto pressione.. La Penna ha parlato di come la sua professione venga vissuta in famiglia, in particolare da sua moglie, il cui rapporto con l’arbitraggio è stato segnato da un episodio traumatico avvenuto anni fa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

l8217arbitro la penna accusa

© Gbt-magazine.com - L’arbitro La Penna accusa

In questa notizia si parla di: arbitro - penna

Inter-Torino, designato l’arbitro per il debutto in Serie A: sarà La Penna a dirigere al Meazza

L’arbitro La Penna: «Mia moglie venne a vedermi in Serie D e fui aggredito. Da allora non mi guarda neanche in tv»

L’arbitro La Penna spiega perché ha dovuto togliere dai social la dicitura “sposato con”: è desolante

Cerca Video su questo argomento: L8217arbitro Penna Accusa