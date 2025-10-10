L' appello della Pro Loco al ministro Musumeci | Faccia un patto con Stromboli per risolvere tutte le criticità

Con vivo interesse abbiamo letto l’annuncio di presentazione degli Stati Generali per le isole minori, pubblicato sul sito del Suo Ministero, da cui apprendiamo che si tratterà di “un confronto sulle criticità e le potenzialità dei territori insulari”.Come è altrettanto vero che “Per la prima. 🔗 Leggi su Messinatoday.it