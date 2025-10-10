L' apertura di Tonali in Serie A? Ecco chi potrebbe prenderlo

L'ex centrocampista del Milan ha nuovamente ammiccato ad un possibile ritorno in Italia: chi ci ha fatto un pensiero e chi ha già in mano il dossier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'apertura di Tonali in Serie A? Ecco chi potrebbe prenderlo

In questa notizia si parla di: apertura - tonali

Tonali Juve, il centrocampista a sorpresa: «Non puoi mai sapere cosa succederà, non chiudo questa porta». Il suo annuncio sul futuro - Tonali Juve: il centrocampista della Nazionale ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro, ammettendo che un ritorno in Serie A è possibile in futuro La Nazionale italiana, guidata da Gennaro Gattuso, è ... juventusnews24.com scrive

Scambio monumentale: Tonali di nuovo in Serie A! - A dispetto delle parole di Beppe Marotta a margine del sorteggio di Champions il mercato dell’Inter sembra poter ancora dire qualcosa in questo finale di sessione. Da diregiovani.it