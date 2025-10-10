Lanzetta | A Brindisi Enel pronta a realizzare il polo di batterie per l' accumulo di energia più grande del mondo
Brindisi ospiterà il più grande sistema di accumulo del mondo. E lo farà all'interno degli spazi della centrale Enel 'Federico II' di Cerano.
Gli investimenti delle due multinazionali nel settore dell'accumulo di energia delineati da Nicola Lanzetta e Giuseppe Ricci, figure apicali rispettivamente di Enel ed Eni. Il futuro industriale è nelle giga factory
Lanzetta (Enel), a Brindisi centrale accumulo più grande al mondo - "Oggi con orgoglio annunciamo che è definitivo e ufficiale: Brindisi diventerà il più grande sito di capacità di accumulo chimico.
Lanzetta (Enel): 'La transizione è una sfida senza precedenti' - "La transizione energetica per tutti noi rappresenta una sfida industriale e culturale senza precedenti", dice il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, intervenendo al convegno degli ottanta anni ...