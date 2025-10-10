Arezzo, 10 ottobre 2025 – Un appello per la protezione dei civili nel conflitto israelo-palestinese e negli altri conflitti attualmente in corso. A muoverlo è la sezione di Arezzo dell'ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che, in un momento storico particolarmente delicato, evidenzia la necessità di riportare al centro del dibattito internazionale il valore della vita umana e il rispetto del diritto umanitario attraverso iniziative concrete orientate al dialogo, alla solidarietà e all'educazione delle giovani generazioni. I niziative, progetti e attività condotte anche sul territorio aretino sono orientate proprio a ribadire i valori fondanti dell'associazione di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza che rappresentano basi irrinunciabili per chi opera in ambito umanitario di fronte al progressivo disinteresse evidenziato nei conflitti verso la vita dei civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Anvcg lancia un appello per la protezione dei civili nei conflitti