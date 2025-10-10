L' annuncio di Tajani | Meloni invitata in Egitto alla firma dell' accordo su Gaza
Giorgia Meloni attesa alla cerimonia per la firma dell' accordo per Gaza: questa la rivelazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intervistato da "Restart", in onda su Rai 3, il titolare della Farnesina ha spiegato: "Lunedì c'è la grande cerimonia di firma ufficiale dell'accordo e credo che sarà invitata anche il nostro presidente del consiglio, così mi ha detto ieri il ministro degli esteri egiziano". L'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per la pace a Gaza annunciato dal presidente americano Donald Trump è stato accolto con entusiasmo dal governo italiano, che ha fornito il suo contributo per raggiungere la fumata bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: annuncio - tajani
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Sindaco Vivarelli Colonna entra in Forza Italia: “Scelta di cuore e di testa”. Annuncio di Tajani
Carlo D'Attanasio liberato, l'annuncio di Tajani: "Assolto in Papua Nuova Guinea". Ecco chi è il velista italiano
Gaza, l'annuncio di Tajani dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas: cosa succede ora - facebook.com Vai su Facebook
? Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in diretta su RTL 102.5 per commentare l'annuncio dell'accordo tra Israele e Hamas per la tregua in Medio Oriente #nonstopnews - X Vai su X
L'annuncio di Tajani: "Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo su Gaza" - Intervistato da "Restart", in onda su Rai 3, il titolare della Farnesina ha spiegato: "Lunedì c'è la grande cerimonia di firma ufficiale ... ilgiornale.it scrive
Tajani, Meloni invitata in Egitto a cerimonia firma accordo - 'Lunedì c'è la grande cerimonia di firma ufficiale dell'accordo e credo che sarà invitata anche il nostro presidente ... Lo riporta notizie.tiscali.it