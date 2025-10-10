L' annuncio di Tajani | Meloni invitata in Egitto alla firma dell' accordo su Gaza

Giorgia Meloni attesa alla cerimonia per la firma dell' accordo per Gaza: questa la rivelazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intervistato da "Restart", in onda su Rai 3, il titolare della Farnesina ha spiegato: "Lunedì c'è la grande cerimonia di firma ufficiale dell'accordo e credo che sarà invitata anche il nostro presidente del consiglio, così mi ha detto ieri il ministro degli esteri egiziano". L'accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano per la pace a Gaza annunciato dal presidente americano Donald Trump è stato accolto con entusiasmo dal governo italiano, che ha fornito il suo contributo per raggiungere la fumata bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

