L’anima del triplo | Fabrizio Donato ha fatto volare Diaz e ora guarda agli Inzoli

Il grande ex triplista azzurro, ora stimato tecnico di salti in estensione, racconta la stagione all’aperto sfortunata di Andy Diaz a causa della pubalgia che ha limitato notevolmente la sua prestazione ai mondiali di Tokyo, ma che nulla toglie al suo straordinario 2025. Con lui anche un’analisi della prestazione di Dallavalle, e un quadro generale sugli altri atleti del suo gruppo di allenamento tra cui in particolare i fratelli Francesco e Daniele Inzoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’anima del triplo: Fabrizio Donato ha fatto volare Diaz e ora guarda agli Inzoli

Il maestro e il saltatore. I salti tripli di Fabrizio Donato e Andy Díaz - Il talento e il lavoro per farlo emergere; gli allenamenti, la testa e la libertà e l'ottimismo che ci vuole per diventare vincenti. Secondo ilfoglio.it

Fabrizio Donato: "Mai arreso a dolori, infortuni e sconfitte. E ora occhio ai fratelli Inzoli: andranno lontano" - L'ex triplista, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, adesso allenatore di Andy Diaz, racconta i momenti più belli della sua carriera: "Ho saltato per 24 anni e ho vinto 5 medaglie, quindi le sconfitt ... msn.com scrive