L’aneddoto di Capello su Seedorf | Da ora avete un nuovo allenatore

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello ha raccontato un aneddoto divertente su Clarence Seedorf durante il Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

l8217aneddoto di capello su seedorf da ora avete un nuovo allenatore

© Pianetamilan.it - L’aneddoto di Capello su Seedorf: “Da ora avete un nuovo allenatore”

In questa notizia si parla di: aneddoto - capello

l8217aneddoto capello seedorf aveteFabio Capello: “Un giocatore mi contestò all’intervallo. Andai via dicendo: avete un nuovo allenatore” - Fabio Capello ricorda a distanza di anni un momento curioso con un Seedorf diciottenne: il centrocampista olandese insegnava calcio già ai tempi del Real ... Riporta fanpage.it

l8217aneddoto capello seedorf aveteCapello: “Vi racconto un aneddoto su Seedorf. Ronaldo pesava 94 chili. Cassano…” - Protagonista del podcast di Alessandro Cattelan, 'Supernova', Fabio Capello ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua carriera da allenatore. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217aneddoto Capello Seedorf Avete