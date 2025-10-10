Landini insieme ai Pro Pal accusa il governo di essere complice ma lo incontra per chiedere ritocchi alla Manovra

Oggi Maurizio Landini incontra il governo, che ritiene responsabile di genocidio, per chiedere la restituzione del fiscal drag e il blocco dell'età pensionabile. Sembra surreale, m.

La leader del Pd insieme a Fratoianni, Bonelli e Landini al corteo di Roma. Il segretario della Cigl denuncia la complicità del governo italiano, il cui ruolo “è venuto a mancare di fronte al genocidio di Netanyahu" - facebook.com Vai su Facebook

