L’analisi del Presidente della Corte dei conti Il bilancio della Regione Campania? Un paziente in convalescenza
L'analisi del presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, Massimo Gagliardi,in un'intervista rilasciata al TGR Campania, offre un'interessante prospettiva sullo stato attuale del bilancio della Regione
Il presidente ha presentato diverse analisi, centrate a rispondere ai problemi della crisi. In Campania la spesa pro-capite per il personale dipendente nel 2023 è stata di 559 euro, contro una media nazionale di 672 euro. - facebook.com Vai su Facebook
