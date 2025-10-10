Lampi di genio debutta lo spettacolo di Katia Capato a Sala Scicluna

Sala Scicluna e Nuove Cosmogonie Teatro presentano “Lampi di genio”, scritto, creato e interpretato da Katia Capato Sound and video design Igor Mendolia e Katia Capato. Lo spettacolo prevede l’utilizzo di effetti luminosi e strobo per i quali si avvertono le persone fotosensibili. Durata 120. 🔗 Leggi su Torinotoday.it