Lampi di genio debutta lo spettacolo di Katia Capato a Sala Scicluna
Sala Scicluna e Nuove Cosmogonie Teatro presentano “Lampi di genio”, scritto, creato e interpretato da Katia Capato Sound and video design Igor Mendolia e Katia Capato. Lo spettacolo prevede l’utilizzo di effetti luminosi e strobo per i quali si avvertono le persone fotosensibili. Durata 120. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
SALA SCICLUNA LAMPI DI GENIO Scritto, creato e interpretato da Katia Capato SAB 18 OTT e DOM 19 OTT 2025 | ORE 17:45 – DEBUTTO "Noi tutti dobbiamo avere un’ideale che governi la nostra condotta... capace di garantire l’esistenza pacifica dell’uman - facebook.com Vai su Facebook
