L’America torna a celebrare Cristoforo Colombo | storia del Columbus Day

Washington, 10 ottobre 2025 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritorno del Columbus Day, firmando alla Casa Bianca una proclamazione che ripristina la celebrazione di Cristoforo Colombo. “Columbus Day, siamo tornati”, ha detto Trump, aggiungendo “amiamo gli italiani”. “Mentre celebriamo l’eredità” di Colombo, “riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italoamericani che, come lui, hanno contribuito enormemente alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l’Italia condividono un legame speciale, radicato nei valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it