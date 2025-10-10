L’allarme di Pavel Durov | Non abbiamo più tempo per salvare Internet libero
Il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, ha scelto parole dure nel giorno del suo 41° compleanno. Nessuna festa, nessuna celebrazione: solo un grido d’allarme su quella che considera una deriva autoritaria globale. Secondo Durov, la generazione che ha ereditato l’Internet libero costruito dai pionieri della Rete sta per consegnarlo a governi e burocrazie che ne stanno stravolgendo la natura originaria. Quello che era nato come un luogo di scambio libero e di circolazione delle idee si sta trasformando — avverte — nello strumento perfetto di controllo sociale. Dall’Internet libero al controllo digitale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: allarme - pavel
