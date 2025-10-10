L’Algeria conquista il posto alla fase finale del 2026

2025-10-09 23:46:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Algeria è diventata la ventesima squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 vincendo 3-0 sulla Somalia giovedì. Due gol di Mohamed Amoura e uno di Riyad Mahrez hanno assicurato una comoda vittoria alla squadra di Vladimir Petkovic, che li ha visti aggiudicarsi il Gruppo G di qualificazione CAF e la prima apparizione alla fase finale da quando hanno raggiunto gli ottavi nel 2014. L’Uganda è a quattro punti dall’Algeria nel girone e ha aumentato le sue speranze di raggiungere gli spareggi vincendo in trasferta per 1-0 sul Botswana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com